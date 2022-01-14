Проведены учебно-методические сборы с сотрудниками кадровых органов Азербайджанской армии

В соответствии с планом, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений. Об этом Re

В соответствии с планом, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал государственный гимн.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Кадрового управления генерал-майор Эльчин Халилов проинформировал собравшихся о проделанной в минувшем году работе по совершенствованию кадров и предстоящих в 2022 году задачах.

Было особо подчеркнуто, что руководство Министерства обороны держит под пристальным вниманием реформы, проводимые в Азербайджанской в армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева.

Начальник управления сообщил о совершенствовании организационно-штатной структуры для перехода Азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий.

Отметив, что комплектование Азербайджанской армии квалифицированными кадрами, обладающими стратегическим мышлением для поддержания высокого уровня боеспособности, а также формирование, развитие и эффективное использование профессионального кадрового состава является одной из основных задач субъектов управления, в том числе сотрудников кадровых органов, начальник управления подчеркнул, что в кадровом управлении были достигнуты значительные успехи, усовершенствована система управления кадрами.

Генерал-майор Э.Халилов довел до внимания участников мероприятия основные задачи на 2022 год.

На сборах офицеры Азербайджанской армии, ответственные за кадровую работу, выступили с докладами о деятельности по подготовке и комплектованию кадров для поддержания боеспособности нашей армии на неизменно высоком уровне.