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Проведены сборы с сотрудниками кадровых органов Азербайджанской армии

Проведены сборы с сотрудниками кадровых органов Азербайджанской армии В соответствии с утвержденным министром обороны планом на 2021 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.
Армия
10 июля 2021 г. 16:41
Проведены сборы с сотрудниками кадровых органов Азербайджанской армии

В соответствии с утвержденным министром обороны планом на 2021 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и соотечественников, павших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на мероприятии заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев рассказал об исторической победе, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и вновь поздравил кадровиков с этой победой. Заместитель министра почтил светлую память шехидов Отечественной войны, пожелал упокоения душ шехидов Всевышним, исцеления ветеранам и раненым, терпения членам их семей.

Отметив, что в соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в Азербайджанской армии и увеличению ее численного состава, на кадровые органы возложены большие обязательства, генерал-лейтенант К.Велиев подчеркнул, что для более эффективного проведения кадровых реформ будут применены новые технологии. Отмечалось, что подготовлены новые проекты, позволяющие более быстро и эффективно организовать размещение и ротацию личного состава, осуществить кадровые реформы. В заключение, заместитель министра подчеркнул, что работы, проводимые в этой сфере, организованы в соответствии с требованиями законодательных актов в военной сфере.

Начальник Управления кадров Главного управления по личному составу генерал-майор Эльчин Халилов поведал о работе по комплектованию кадров за прошлый год и предстоящих задачах, достижениях в управлении кадрами и дальнейшем совершенствовании системы кадрового управления. Отмечалось, что совершенствование процесса управления кадрами, повышение качества кадрового потенциала служат достойному выполнению задач и обязанностей, поставленных перед личным составом Верховным главнокомандующим.

В заключение выступившие на мероприятии военнослужащие поделились мнениями по поводу сохранения боеспособности нашей армии на высшем уровне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun kadr işləri üzrə heyətinin təlim toplanışı keçirilib

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