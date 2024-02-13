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Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции

Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялись учебно-методические сборы с группой личного состава Военной дорожной полиции.
Армия
13 февраля 2024 г. 19:56
Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялись учебно-методические сборы с группой личного состава Военной дорожной полиции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах сотрудники военной автоинспекции подразделения Военной полиции и Главного управления Государственной дорожной полиции Управления полиции города Баку обсудили с водителями воинских частей и соответствующими лицами вопросы соблюдения правил дорожного движения, требований приказов об обеспечении безопасности дорожного движения, проверки технического состояния автотранспортных средств воинских частей гарнизона и их использования по назначению, были проведены просветительские беседы о наличии и правильном составлении дорожной документации.

До сведения военнослужащих были доведены требования и указания руководства Министерства обороны, даны рекомендации по правильной и качественной организации службы.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями по организации совместной деятельности с соответствующими государственными структурами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi yol polisinin şəxsi heyəti ilə təlim-metodiki toplantı keçirilib

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