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Проведены учебно-методические сборы пожарных расчетов

Проведены учебно-методические сборы пожарных расчетов На Центральном вещевом складе Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны были проведены учебно-методические сборы с участием начальников противопожарной службы и команд противопожарной защиты видов войск, объединений, со
Армия
13 января 2022 г. 15:19
Проведены учебно-методические сборы пожарных расчетов

На Центральном вещевом складе Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны были проведены учебно-методические сборы с участием начальников противопожарной службы и команд противопожарной защиты видов войск, объединений, соединений и воинских частей, а также инспекторов пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На сборах, организованных в соответствии с инструкцией, утвержденной решением Министра обороны, с участием личного состава было проведено занятие на тему "Особенности тушения пожаров в неблагоприятных условиях".

На занятии, проводимом в целях совершенствования знаний и навыков начальников противопожарной службы и команд противопожарной защиты, а также инспекторов пожарной безопасности, были обсуждены вопросы тушения пожаров при низких температурах, нехватке воды, сильном ветре и задымлении.

Затем было проведено практическое занятие на тему "Полное боевое развертывание". Согласно регламенту учений, личный состав по сигналу тревоги выполнил условную пожарную команду. Были определены условные места пожара и хранения имущества. Задача по тушению условного пожара была успешно выполнена.

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Версия на английском языке ФотоTraining-methodical sessions held with fire protection teams
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun yanğından mühafizə komandalarının toplanışı keçirilib

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