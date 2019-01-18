Проведены учебно-методические сборы офицеров по работе с личным составом и психологов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2019 год, в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил проведены трехдневные учебно-методические сборы с участием заместителей командиров воинских объединений, соединений, специальных военно-учебных заведений, родов войск и отдельных подразделений по работе с личным составом и психологов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Выступая на мероприятии, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, подчеркнув, что реформы, проводимые в армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются и сегодня, отметил, что одним из успешных работ, проводимых в этом направлении, стало восстановление должностей заместителей командиров по работе с личным составом в ротах и отдельных подразделениях. Он особо подчеркнул, что этот шаг в короткие сроки дал свои положительные результаты в сфере повышения морально-психологической подготовки личного состава, укрепления военной дисциплины, плодотворной организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий.

Заместитель министра, отметив, что подразделения по работе с личным составом являются одними из важных сфер службы в структуре министерства обороны, подчеркнул серьезное внимание, уделяемое командованием армии этому вопросу, и довел до участников сборов важные задачи, возложенные Верховным главнокомандующим и министром обороны на должностных лиц.

Начальник управления министерства обороны генерал-майор Расим Алиев выступил с докладом о работах, проделанных в 2018-м году в сфере военно-патриотического воспитания, морально-психологической подготовки личного состава, повышения военной дисциплины и других областях, а также задачах, предстоящих выполнить в этом направлении в 2019-м году.

Выступившие на мероприятии представители соответствующих государственных структур и офицеры различных управлений и воинских частей министерства обороны обменялись мнениями по вопросам, способствующим повышению боеспособности армии.

В завершение мероприятия был зачитан приказ о награждении личного состава, отличившегося при исполнении служебных обязанностей, и даны соответствующие поручения с связи с организацией морально-психологической подготовки в 2019-м году.