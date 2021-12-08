О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Отдельной общевойсковой армии

Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Отдельной общевойсковой армии 16:41 С спецназом Отдельной общевойсковой армии проведены тактико-специальные учения на тему “Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах”.
Армия
8 декабря 2021 г. 17:13
Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Отдельной общевойсковой армии

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные тактико-специальные учения на тему “Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе учений группам специального назначения было поручено нейтрализовать террористическую группировку условного противника, готовящуюся к провокациям среди мирного населения.

Группы специального назначения, получившие задачу, при поддержке бронемашин и вертолетов ворвались в населенный пункт, где укрывались террористы.

Была проведена безопасная эвакуация военнослужащих, пострадавших во время рейда.

На максимально приближенных к реальным боевым условиям учениях, подразделения специального назначения выполнили боевые элементы с близким контактом и различными образцами оружия.

Спецназовцы, предотвращая диверсионно-разведывательную деятельность противника, добились поставленных целей на учениях.

В конце учений командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции высоко оценили навыки личного состава по ведению боевых операций в населенных пунктах. Военнослужащим, участвовавшим в учениях, были вручены ценные подарки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun xüsusi təyinatlıları ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilib

Экслюзивные новости

Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi