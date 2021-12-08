Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Отдельной общевойсковой армии

16:41 С спецназом Отдельной общевойсковой армии проведены тактико-специальные учения на тему “Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах”.

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные тактико-специальные учения на тему “Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе учений группам специального назначения было поручено нейтрализовать террористическую группировку условного противника, готовящуюся к провокациям среди мирного населения.

Группы специального назначения, получившие задачу, при поддержке бронемашин и вертолетов ворвались в населенный пункт, где укрывались террористы.

Была проведена безопасная эвакуация военнослужащих, пострадавших во время рейда.

На максимально приближенных к реальным боевым условиям учениях, подразделения специального назначения выполнили боевые элементы с близким контактом и различными образцами оружия.

Спецназовцы, предотвращая диверсионно-разведывательную деятельность противника, добились поставленных целей на учениях.

В конце учений командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции высоко оценили навыки личного состава по ведению боевых операций в населенных пунктах. Военнослужащим, участвовавшим в учениях, были вручены ценные подарки.