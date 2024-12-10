Проведены тактико-специальные учения с подразделениями коммандос

С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения согласно плану подготовки на 2024 год.

С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения согласно плану подготовки на 2024 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по внезапному наступлению на позиции условного противника и занятию позиций.

Районы захваченных позиций были тактически и визуально оценены, после чего при огневой поддержке минометов была осуществлена внезапная атака.

В ходе тактико-специальных учений коммандос продемонстрировали высокий уровень профессионализма, с точностью выполнив огневые задачи.