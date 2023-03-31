О нас

Проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана

Проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, были проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана.
Армия
31 марта 2023 г. 10:42
Проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, были проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений за короткий промежуток времени были отработаны действия по занятию огневых позиций и приведению минометных и артиллерийских подразделений в боевой режим.

В ходе выполнения практических стрельб условные цели были уничтожены с высокой точностью, а поставленные задачи успешно выполнены.

Основной целью учений является повышение практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач с применением огнестрельного оружия, а также совершенствование навыков управления со стороны командного состава.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri ilə döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib

Самое читаемое

Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
27 марта 2023 г. 11:25
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi