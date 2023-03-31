Проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, были проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана.

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, были проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений за короткий промежуток времени были отработаны действия по занятию огневых позиций и приведению минометных и артиллерийских подразделений в боевой режим.

В ходе выполнения практических стрельб условные цели были уничтожены с высокой точностью, а поставленные задачи успешно выполнены.

Основной целью учений является повышение практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач с применением огнестрельного оружия, а также совершенствование навыков управления со стороны командного состава.