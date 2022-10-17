Проведены состязания среди командиров батальонов

Проведены состязания среди командиров батальонов.

Проведены состязания среди командиров батальонов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках прошли состязания на звание лучшего командира батальона.

В ходе состязаний были проверены теоретические знания командиров мотострелковых и оперативных (коммандос) батальонов и их навыки решения тактических задач. Были приняты нормативы по практической стрельбе, строевой и физической подготовке.

Получившие наивысшие оценки комиссии офицеры были удостоены звания "Лучший мотострелок, командир батальона коммандос".