Проведены состязания на звание "Лучший гранатометный расчет"

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 учебный год, были проведены состязания на звание “Лучший расчет СПГ-9 и АГС-17 (АГС-30)”.

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 учебный год, были проведены состязания на звание “Лучший расчет СПГ-9 и АГС-17 (АГС-30)”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

До начала стрельб были проверены теоретические знания военнослужащих, приняты нормативы по физической, тактической и инженерной подготовке.

На состязаниях, проходивших в 6 этапов, расчёты продемонстрировали навыки уничтожения различных целей условного противника из противотанковых станковых гранатометов и стрельбы с места из автоматических станковых гранатометов с полупрямой наводкой.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня готовности личного состава, совершенствование их практических навыков и поощрение военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой.