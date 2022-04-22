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Проведены состязания на звание "Лучший гранатометный расчет"

Проведены состязания на звание "Лучший гранатометный расчет" Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 учебный год, были проведены состязания на звание “Лучший расчет СПГ-9 и АГС-17 (АГС-30)”.
Армия
22 апреля 2022 г. 11:58
Проведены состязания на звание Лучший гранатометный расчет

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 учебный год, были проведены состязания на звание “Лучший расчет СПГ-9 и АГС-17 (АГС-30)”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

До начала стрельб были проверены теоретические знания военнослужащих, приняты нормативы по физической, тактической и инженерной подготовке.

На состязаниях, проходивших в 6 этапов, расчёты продемонстрировали навыки уничтожения различных целей условного противника из противотанковых станковых гранатометов и стрельбы с места из автоматических станковых гранатометов с полупрямой наводкой.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня готовности личного состава, совершенствование их практических навыков и поощрение военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой.

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Версия на английском языке Competitions for title of Best Grenade Launcher Personnel held
Версия на азербайджанском языке "Ən yaxşı qumbaraatan heyəti" adı uğrunda yarışlar keçirilib

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