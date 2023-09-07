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Проведены практические занятия с курсантами

Проведены практические занятия с курсантами В соответствии с учебным планом и программой на 2023 год, проведены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева.
Армия
7 сентября 2023 г. 10:36
Проведены практические занятия с курсантами

В соответствии с учебным планом и программой на 2023 год, проведены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева.

Как Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана, сначала курсанты отработали на тренажере-симуляторе правила точного прицеливания.

После разъяснения правил безопасности и условий стрельб, в огневом городке были выполнены различные нормативы.

Курсанты Военного института успешно выполнили задачи по приведению оружия в боевую готовность, обнаружению и уничтожению огнем условных целей противника.

Основное внимание при проведении занятий уделено повышению навыков применения курсантами оружия, а также совершенствованию их практических и боевых навыков.

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Версия на английском языке Practical classes held with cadets of Military Institute named after Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Hərbi İnstitutun kursantları praktiki məşğələlər keçiriblər

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