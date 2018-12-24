Проведены практические стрельбы из самоходных артиллерийских установок DANA - ВИДЕО

24 декабря, 2018 18:15

https://report.az/storage/news/017aff587922f0168cb5aa9a19bd1fcd/aabf9092-5858-4583-9706-bbf2bc3ea571_292.jpg Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, артиллерийские подразделения провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, стрельбы проводились в условиях максимально приближенных к боевым. С применением 152 мм артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника. Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям.

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