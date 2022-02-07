Проведены мероприятия по психологическому просвещению военнослужащих

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологи отдела управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава совместно с представителями Военной прокуратуры Республик

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологи отдела управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава совместно с представителями Военной прокуратуры Республики и Государственного комитета по работе с религиозными организациями провели мероприятия в воинских частях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, в воинских частях были проведены методические занятия по изучению морально-психологического состояния личного состава, оказанию помощи командному составу в укреплении правопорядка и воинской дисциплины.

Проведены мероприятия психологической помощи и поддержки, беседы с молодыми призывниками с целью их адаптации к условиям службы и защиты психологического здоровья.