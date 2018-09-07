Проведены мероприятия по просвещению военнослужащих в психологической сфере

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Согласно указанию министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, Управление по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу министерства провело мероприятие по организации психологической работы с участием офицеров по работе с личным составом и психологов в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Как сообщили Report из министерства, в ходе учебно-методических занятий на тему "Изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих", проведенных с психологами воинских частей, была отмечена важность уделения особого внимания периоду адаптации новобранцев военнослужащих, которые только начинают заступать на боевое дежурство, а также даны инструкции и рекомендации по ведению психологической работы.

Кроме того, были проведены семинарские занятия на темы "Организация и ведение психологической работы в воинских частях", "Изучение социально-психологических процессов в военных коллективах" и "Роль психологических факторов во время работы с военнослужащими".