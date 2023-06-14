Проведены командно-штабные учения при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.

В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Отметим, что основная цель международных учений состояла в укреплении взаимного сотрудничества и обеспечении взаимодействия между вооруженными силами трех стран.