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Проведены командно-штабные учения при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

Проведены командно-штабные учения при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.
Армия
14 июня 2023 г. 10:06
Проведены командно-штабные учения при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Отметим, что основная цель международных учений состояла в укреплении взаимного сотрудничества и обеспечении взаимодействия между вооруженными силами трех стран.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts Eternity-2023 Command and Staff Exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçilərinin birgə komanda-qərargah təlimi keçirilib

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