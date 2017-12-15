Проведены испытания боевых средств и оборудования азербайджанского производства

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны принял участие в открытии новопостроенного пункта управления тактического учебного городка.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Во время доклада об учебном городке и пункте управления было отмечено, что здесь создана необходимая инфрастуктура для размещения привлекаемого к учениям личного состава.

В тактическом учебном городке, построенном в соответствии с условиями, приблеженными к боевым, предусмотрено проведение занятий по огневой подготовке, обучению и отработке способов выполнения боевых задач с целью усовершенствования практических навыков по управлению различной боевой и специальной техникой в сложных рельефных и погодных условиях.

Затем министру обороны были представлены образцы различных боевых средств и технического оборудования, изготовленные в рамках меморандума о сотрудничестве в военно-технической сфере и в области образования, подписанного между Военной академией Вооруженных сил и Национальной академии наук Азербайджана, а также продемонстрированы их боевые возможности.