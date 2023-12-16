Проведено заседание по итогам текущего года с участием военных атташе

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялось заседание по итогам текущего года с участием аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств.

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялось заседание по итогам текущего года с участием аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой Министерство обороны.

На заседании было рассказано о работе в области военного сотрудничества, проведенной в Азербайджане в течение 2023 года. Была предоставлена подробная информация о деятельности на предстоящий год и планах на перспективу.

В заключение были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.