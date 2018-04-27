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    Проведено соревнование за звание лучшего инженерно-саперного отделения воинского объединения

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    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2018-й год, в одном из воинских объединений Азербайджанской армии проведено соревнование на звание "Лучшее инженерно-саперное отделение".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Соревнование, организованное с целью выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий в сложных оперативных условиях, было проведено на специально оборудованном учебном полигоне.

    В ходе соревнований личный состав выполнил задачи по инженерному обеспечению.
    По итогам соревнований были определены и награждены победители.

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