Проведено соревнование за звание лучшего инженерно-саперного отделения воинского объединения

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2018-й год, в одном из воинских объединений Азербайджанской армии проведено соревнование на звание "Лучшее инженерно-саперное отделение".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Соревнование, организованное с целью выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий в сложных оперативных условиях, было проведено на специально оборудованном учебном полигоне.

В ходе соревнований личный состав выполнил задачи по инженерному обеспечению.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.