Проведено мероприятие по случаю годовщины создания воинской части

Состоялось мероприятие по случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны. Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориал

Состоялось мероприятие по случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны.



Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личному составу были переданы поздравления министра обороны.



Выступившие рассказали об истории создания воинской части, боевом пути, пройденном в ходе Отечественной войны, и предстоящих задачах.



Было отмечено, что в результате реформ, проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, боеспособность нашей Армии еще более повысилась.

Подчеркивалось, что благодаря вниманию и заботе главы нашего государства предпринимаются важные шаги для всестороннего обеспечения подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск, улучшения социально-бытовых условий и поддержания боеготовности личного состава на высоком уровне.



Затем состоялась церемония награждения группы военнослужащих, отличившихся на службе.



В художественной части мероприятия были представлены музыкальные номера на патриотическую тему.