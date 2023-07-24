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Проведено мероприятие по случаю годовщины создания воинской части

Проведено мероприятие по случаю годовщины создания воинской части Состоялось мероприятие по случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны. Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориал
Армия
24 июля 2023 г. 18:37
Проведено мероприятие по случаю годовщины создания воинской части

Состоялось мероприятие по случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Личному составу были переданы поздравления министра обороны.

Выступившие рассказали об истории создания воинской части, боевом пути, пройденном в ходе Отечественной войны, и предстоящих задачах.

Было отмечено, что в результате реформ, проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, боеспособность нашей Армии еще более повысилась.
Подчеркивалось, что благодаря вниманию и заботе главы нашего государства предпринимаются важные шаги для всестороннего обеспечения подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск, улучшения социально-бытовых условий и поддержания боеготовности личного состава на высоком уровне.

Затем состоялась церемония награждения группы военнослужащих, отличившихся на службе.

В художественной части мероприятия были представлены музыкальные номера на патриотическую тему.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissənin yaradılmasının ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

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