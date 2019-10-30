Закир Гасанов: Заседание Совета министров обороны стран СНГ в Баку внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности

"Я рад приветствовать Вас на гостеприимной Азербайджанской земле. В Азербайджане высоко ценят дружбу и общее наследие наших народов. В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за принятое решение провести очередное 77-ое заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств у нас в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступлении на проходящем в Баку заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств.

Министр сказал: "Для нас высокая честь принимать это заседание в Баку. Надеюсь, что сегодняшнее заседание будет очень продуктивным, насыщенным и послужит дальнейшему развитию наших отношений. Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный стимул развитию и углублению сотрудничества между нашими странами, и наметит новые перспективы сотрудничества, а также внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности в наших государствах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим коллегам из Секретариата Совета министров обороны СНГ за оказанное содействие и неоценимую помощь в организации этого заседания. Надеюсь, что все вы получите удовольствие от нахождения в Азербайджане и у вас будет возможность лучше познакомиться с Баку и ознакомиться с позитивными преобразованиями, которые сегодня идут в нашей стране. Я желаю всем присутствующим плодотворной работы и успехов в решении стоящих перед Вами ответственных и масштабных задач на благо вашей страны".