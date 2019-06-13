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В азербайджанской армии проведены соревнования на звание "Лучший топограф" - ВИДЕО

Проведены соревнования на звание "Лучший топограф"

Согласно плану подготовки на 2019-й год, среди офицеров азербайджанской армии, имеющих топогеодезическую специальность, проведены соревнования на звание "Лучший топограф".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на соревнованиях участники продемонстрировали свои способности ориентироваться на местности, определять координаты точек местности с помощью GPS, использовать новейшее программное обеспечение, а также навыки по физической подготовке.

В ходе трехдневных соревнований наряду с практическими навыками участников с помощью тестов также были оценены их теоретические знания.

В завершение по общим итогам были определены победители соревнования.

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