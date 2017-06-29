Проведена встреча представителей военной разведки Азербайджана и Турции

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 29 июня в Баку проведена встреча представителей военной разведки Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, стороны обсудили совместный план в сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, обмен информацией, региональную и кибер безопасность, организацию обоюдных встреч специалистов, проведение учений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.