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    Проведена встреча представителей военной разведки Азербайджана и Турции

    Стороны обсудили совместный план в сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития сотрудничества и другие вопросы

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 29 июня в Баку проведена встреча представителей военной разведки Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Согласно информации, стороны обсудили совместный план в сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, обмен информацией, региональную и кибер безопасность, организацию обоюдных встреч специалистов, проведение учений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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