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Проведена викторина, посвященная 100-летию cо дня рождения Гейдара Алиева

Проведена викторина, посвященная 100-летию cо дня рождения Гейдара Алиева В Н-ской воинской части проведена викторина, посвященная 100-летию со дня рождения архитектора современного Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Армия
4 марта 2023 г. 14:55
Проведена викторина, посвященная 100-летию cо дня рождения Гейдара Алиева

В Н-ской воинской части проведена викторина, посвященная 100-летию со дня рождения архитектора современного Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Был продемонстрирован видеоролик, отражающий жизнь и деятельность Общенационального лидера.

Выступившие на мероприятии отметили, что объявление соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева 2023 года в нашей стране "Годом Гейдара Алиева" является воплощением всенародной любви к гениальному руководителю, выражением безмерного уважения к личности общенационального лидера, беспрецедентными заслугами вписавшего яркие страницы в нашу многовековую историю.

В викторине, проходившей в условиях напряженной интеллектуальной борьбы, первое место завоевала команда артиллеристов, второго места удостоились коммандос, а на третьем расположилась команда танкистов. Победители и призеры были удостоены почетных грамот, кубков и медалей.

В заключение были вручены ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой.

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Версия на английском языке ФотоQuiz dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev held
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr edilən viktorina keçirilib

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