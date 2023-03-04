Проведена викторина, посвященная 100-летию cо дня рождения Гейдара Алиева

В Н-ской воинской части проведена викторина, посвященная 100-летию со дня рождения архитектора современного Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Н-ской воинской части проведена викторина, посвященная 100-летию со дня рождения архитектора современного Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Был продемонстрирован видеоролик, отражающий жизнь и деятельность Общенационального лидера.

Выступившие на мероприятии отметили, что объявление соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева 2023 года в нашей стране "Годом Гейдара Алиева" является воплощением всенародной любви к гениальному руководителю, выражением безмерного уважения к личности общенационального лидера, беспрецедентными заслугами вписавшего яркие страницы в нашу многовековую историю.

В викторине, проходившей в условиях напряженной интеллектуальной борьбы, первое место завоевала команда артиллеристов, второго места удостоились коммандос, а на третьем расположилась команда танкистов. Победители и призеры были удостоены почетных грамот, кубков и медалей.

В заключение были вручены ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой.