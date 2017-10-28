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    Проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО

    Основная цель заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы со стандартами Североатлантического альянса
    © Mod.gov.az

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку в рамках Программы Концепции оперативных возможностей (ОСС) НАТО проведена самооценка 1-го уровня (SEL-1) по "Воспрещению действий в море" с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, объявленной в Объединение совместных сил.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, основная цель SEL-1 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, объявленной в Объединение совместных сил, со стандартами Североатлантического альянса. Делегация командования Военно-морского штаба НАТО в Нортвуде в качестве наблюдателей приняли участие в проверке.

    Отметим, что данная самооценка была проведена представителями Вооруженных сил Азербайджана и это является началом серий оценок по "Воспрещению действий в море" с Палубной группой ВМС.

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