Состоялась Консультативная встреча по переоценочным учениям подразделений КОВ

В рамках программы НАТО "Концепция оперативных возможностей" (КОВ) состоялась Консультативная встреча по переоценочным учениям второго уровня (NEL-2) НАТО с батальоном и разведывательной ротой КОВ азербайджанской армии.

В рамках программы НАТО "Концепция оперативных возможностей" (КОВ) состоялась Консультативная встреча по переоценочным учениям второго уровня (NEL-2) НАТО с батальоном и разведывательной ротой КОВ азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На встрече с участием зарубежных специалистов из различных штаб-квартир альянса участникам был разъяснен процесс планирования и подготовки учений NEL-2.

Отметим, что основной целью проведения встречи является уточнение и утверждение вопросов оценивания, составленных в целях проверки соответствия боевой подготовки, обеспечения и снабжения наших подразделений стандартам НАТО, заявленным в программу КОВ, а также проверки боеспособности подразделений.