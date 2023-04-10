Проведена научно-практическая конференция в честь 100-летия Гейдара Алиева

На военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета состоялась пятая научно-практическая конференция студенческого научного общества факультета, посвященная “100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева”.

На военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета состоялась пятая научно-практическая конференция студенческого научного общества факультета, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В конференции приняли участие офицеры медицинской службы и военно-медицинского факультета, профессорско-преподавательский состав Национального университета обороны, студенты и курсанты.

Сначала минутой молчания почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен государственный гимн.

Деятельность студенческого научного общества в целом была высоко оценена, отмечена важность углубления теоретического и практического опыта.

В завершении была награждена группа офицеров, курсантов, преподавателей и студентов, им были вручены сертификаты.