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Проведена научно-практическая конференция в честь 100-летия Гейдара Алиева

Проведена научно-практическая конференция в честь 100-летия Гейдара Алиева На военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета состоялась пятая научно-практическая конференция студенческого научного общества факультета, посвященная “100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева”.
Армия
10 апреля 2023 г. 12:02
Проведена научно-практическая конференция в честь 100-летия Гейдара Алиева

На военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета состоялась пятая научно-практическая конференция студенческого научного общества факультета, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В конференции приняли участие офицеры медицинской службы и военно-медицинского факультета, профессорско-преподавательский состав Национального университета обороны, студенты и курсанты.

Сначала минутой молчания почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен государственный гимн.

Деятельность студенческого научного общества в целом была высоко оценена, отмечена важность углубления теоретического и практического опыта.

В завершении была награждена группа офицеров, курсантов, преподавателей и студентов, им были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan elmi-praktik konfrans keçirilib

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