Проведена церемония выпуска "Командно-штабного академического курса"

В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвященная 25-му выпуску "Командно-штабного академического курса" Института военного управления.

В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвященная 25-му выпуску "Командно-штабного академического курса" Института военного управления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов в своем выступлении передал выпускникам поздравления министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, пожелал им успехов в дальнейшей службе, а также выразил благодарность профессорско-преподавательскому составу.

Он отметил, что подготовка профессиональных офицерских кадров в соответствии с требованиями времени является одним из приоритетных задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед руководством азербайджанской армии, и подчеркнул, что работа, проводимая в этом направлении, включая реформы в системе военного образования, вносит значительный вклад в повышение боеспособности и интеллектуального потенциала нашей армии.

Затем полковник-лейтенанту Вюсалу Абдуррахманову, окончившему "Командно-штабной академический курс" с отличием, были вручены диплом, почетная грамота и подарок.

В.Абдуррахманов выразил благодарность руководству Национального университета обороны и Института военного управления, а также профессорско-преподавательскому составу за созданные условия, обеспечившие эффективное освоение знаний и практических навыков, и полученное образование.

В заключение выпускникам были вручены дипломы, сделано фото на память.