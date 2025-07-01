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Проведена церемония выпуска "Командно-штабного академического курса"

Проведена церемония выпуска "Командно-штабного академического курса" В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвященная 25-му выпуску "Командно-штабного академического курса" Института военного управления.
Армия
1 июля 2025 г. 12:19
Проведена церемония выпуска Командно-штабного академического курса

В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвященная 25-му выпуску "Командно-штабного академического курса" Института военного управления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов в своем выступлении передал выпускникам поздравления министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, пожелал им успехов в дальнейшей службе, а также выразил благодарность профессорско-преподавательскому составу.

Он отметил, что подготовка профессиональных офицерских кадров в соответствии с требованиями времени является одним из приоритетных задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед руководством азербайджанской армии, и подчеркнул, что работа, проводимая в этом направлении, включая реформы в системе военного образования, вносит значительный вклад в повышение боеспособности и интеллектуального потенциала нашей армии.

Затем полковник-лейтенанту Вюсалу Абдуррахманову, окончившему "Командно-штабной академический курс" с отличием, были вручены диплом, почетная грамота и подарок.

В.Абдуррахманов выразил благодарность руководству Национального университета обороны и Института военного управления, а также профессорско-преподавательскому составу за созданные условия, обеспечившие эффективное освоение знаний и практических навыков, и полученное образование.

В заключение выпускникам были вручены дипломы, сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Komanda-qərargah akademik kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib

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