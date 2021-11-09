Проведен вебинар по случаю Дня Победы

По случаю Дня победы состоялся вебинар с участием курсантов Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Высшей военной школы ВМС Республики Корея.

По случаю Дня победы состоялся вебинар с участием курсантов Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Высшей военной школы ВМС Республики Корея.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе вебинара, проведенного на платформе Zoom при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Республике Корея, курсантам была предоставлена обстоятельная информация о системе военного образования обеих стран, истории создания учебных заведений и учебно-тренировочном процессе.

Азербайджанский курсант Ахмедага Мамедов, обучающийся в Высшей военной школе ВМС Республики Корея, выступил с докладом на тему сплочения наших соотечественников вокруг Азербайджана и идеологии азербайджанства в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На вебинаре было рассказано о справедливой войне Азербайджана и операции «Железный кулак», начатой Азербайджаном под руководством Верховного главнокомандующего в ответ на вражеские провокации. Отмечалось успешное выполнение личным составом Азербайджанской Армии, в том числе и выпускниками военных училищ поставленных задач с самого начала Отечественной войны, было рассказано о героизме, доблести, мужестве и отваге наших военнослужащих, вписавших яркие страницы в летопись Победы.

Вебинар завершился панельными дискуссиями.