Проведен учебно-методический сбор с офицерами связи Азербайджанской Армии

С участием офицеров связи видов войск, объединений, соединений и воинских частей Азербайджанской Армии, а также военно-учебных заведений, действующих в подчинении Национального университета обороны, проведен учебно-методический сбор.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Минобороны, сбор проводился в соответствии с планом подготовки на текущий год с целью совершенствования деятельности частей и подразделений связи Азербайджанской Армии, работы единой системы связи и автоматизированного управления войсками, а также повышения профессиональной подготовки офицеров связи.

Участникам сбора была представлена информация о новшествах, существующих в сфере связи.

В ходе учебно-методического сбора были представлены презентации на темы возможностей и характеристик различных типов современных радиостанций, их применения и перспектив развития в системе радиосвязи, а также организации спутниковой связи и коммуникационной деятельности.

Офицеры ознакомились с представленными демонстрационными материалами о принятых на вооружение в войсках системах управления, средствах связи, радиостанциях, цифровых технологиях, направлениях развития современных программ передачи данных, организации кибербезопасности и правилах кибергигиены.

В заключение были даны ответы на вопросы участников сбора и практические рекомендации.