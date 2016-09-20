Проведен семинар по планированию оборонной политики и стратегическому планированию государственного уровня

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Согласно планам двустороннего сотрудничества на текущий год между министерством обороны Азербайджана и министерствами обороны Латвии и Литвы, в Управлении международного военного сотрудничества с участием экспертов прибалтийских стран был организован семинар по планированию оборонной политики и стратегическому планированию государственного уровня.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, на семинаре были выслушаны доклады, и был проведен обмен мнениями по теме связь и последовательность между документами по оборонной политике, оборонному планированию и стратегическому планированию в сфере национальной безопасности, вклады участников в эти вопросы, развитие обороноспособности и другим темам.