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    Проведен семинар по планированию оборонной политики и стратегическому планированию государственного уровня

    На семинаре были выслушаны доклады

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Согласно планам двустороннего сотрудничества на текущий год между министерством обороны Азербайджана и министерствами обороны Латвии и Литвы, в Управлении международного военного сотрудничества с участием экспертов прибалтийских стран был организован семинар по планированию оборонной политики и стратегическому планированию государственного уровня.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, на семинаре были выслушаны доклады, и был проведен обмен мнениями по теме связь и последовательность между документами по оборонной политике, оборонному планированию и стратегическому планированию в сфере национальной безопасности, вклады участников в эти вопросы, развитие обороноспособности и другим темам.

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