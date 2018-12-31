Проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Новый год

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, воинских объединениях, соединениях, воинских частях, специальных военно-учебных заведениях, центральных и гарнизонных домах офицеров проведен ряд праздничных мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Новый год.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, в ходе праздничных мероприятий, проведенных с участием представителей органов местной исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, общественности и ветеранов, с личным составом были организованы встречи, викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия. Военнослужащим были вручены праздничные подарки.

По случаю праздников личный состав посетил могилы шехидов, встретился с семьями шехидов и раненых, подарил их детям подарки и гостинцы.

На торжественных мероприятиях с интересной концертной программой перед личным составом выступили творческие коллективы Центрального Дома Офицеров имени Ази Асланова, Дома офицеров Гянджинского гарнизона, районных домов культуры.