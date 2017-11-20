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    Проведен основной этап командно-штабных военных игр с боевой стрельбой

    Закир Гасанов высоко оценил профессионализм привлеченного к командно-штабным военным играм личного состава
    © Mod.gov.az

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В рамках командно-штабных военных игр на различных полигонах были проверены практические действия войск в воздухе, в море и на суше с выполнением боевых стрельб.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

    Согласно сценарию, в ходе основного этапа учений, состоящего из нескольких частей, была осуществлена организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления войсками при наступательных операциях, а также выполнены другие тактические действия.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм привлеченного к командно-штабным военным играм личного состава и успешное выполнение всех поставленных задач.


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