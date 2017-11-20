Проведен основной этап командно-штабных военных игр с боевой стрельбой

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В рамках командно-штабных военных игр на различных полигонах были проверены практические действия войск в воздухе, в море и на суше с выполнением боевых стрельб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, в ходе основного этапа учений, состоящего из нескольких частей, была осуществлена организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления войсками при наступательных операциях, а также выполнены другие тактические действия.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм привлеченного к командно-штабным военным играм личного состава и успешное выполнение всех поставленных задач.