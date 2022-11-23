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Проведен осмотр противопехотного минного поля, установленного незаконными армянскими вооруженными формированиями

Проведен осмотр противопехотного минного поля, установленного незаконными армянскими вооруженными формированиями Проведен осмотр минного поля, усеянного противопехотными минами армянского производства, которые были заложены незаконными армянскими вооруженными формированиями. Минное поле было обнаружено инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии в севе
Армия
23 ноября 2022 г. 17:29
Проведен осмотр противопехотного минного поля, установленного незаконными армянскими вооруженными формированиями

Проведен осмотр минного поля, усеянного противопехотными минами армянского производства, которые были заложены незаконными армянскими вооруженными формированиями. Минное поле было обнаружено инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии в северном направлении вершины Сарыбаба.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По приглашению министерства обороны Азербайджана командующий временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил генерал-майор Андрей Волков, начальник турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра генерал-майор Фатих Акпынар и начальник российского контингента Центра контр-адмирал Олег Семёнов 23 ноября посетили указанную территорию.

Отметим, что 21 ноября подразделениями армии Азербайджана были обезврежены 350 единиц противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

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Версия на английском языке ФотоMinefield installed by illegal Armenian armed detachments inspected 
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya sülhməramlılarının və Türkiyə-Rusiya Monitorinq Mərkəzinin komandanları Sarıbabada mina sahəsinə baxış keçiriblər

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