Проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея"

Согласно плану подготовки на 2024 год, в подразделениях ПВО проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея".

Согласно плану подготовки на 2024 год, в подразделениях ПВО проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Основной целью конкурса является повышение знаний и умений личного состава, а также совершенствование навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями.

В ходе соревнований, проведенных в три этапа, были проверены теоретические и практические знания и навыки военнослужащих по профессиональной подготовке, боевая подготовка и учетная документация батареи.

На заключительном этапе соревнований были практически выполнены задачи по боевой подготовке батареи, управлению огнем и занятию огневых позиций.

По итогам конкурса были определены победители.