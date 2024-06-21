Согласно плану подготовки на 2024 год, в подразделениях ПВО проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Основной целью конкурса является повышение знаний и умений личного состава, а также совершенствование навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями.
В ходе соревнований, проведенных в три этапа, были проверены теоретические и практические знания и навыки военнослужащих по профессиональной подготовке, боевая подготовка и учетная документация батареи.
На заключительном этапе соревнований были практически выполнены задачи по боевой подготовке батареи, управлению огнем и занятию огневых позиций.
По итогам конкурса были определены победители.