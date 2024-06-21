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Проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея"

Проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея" Согласно плану подготовки на 2024 год, в подразделениях ПВО проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея".
Армия
21 июня 2024 г. 12:57
Проведен конкурс на звание Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея

Согласно плану подготовки на 2024 год, в подразделениях ПВО проведен конкурс на звание "Лучшая зенитная ракетно-артиллерийская батарея".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Основной целью конкурса является повышение знаний и умений личного состава, а также совершенствование навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями.

В ходе соревнований, проведенных в три этапа, были проверены теоретические и практические знания и навыки военнослужащих по профессиональной подготовке, боевая подготовка и учетная документация батареи.

На заключительном этапе соревнований были практически выполнены задачи по боевой подготовке батареи, управлению огнем и занятию огневых позиций.

По итогам конкурса были определены победители.

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Версия на английском языке ФотоCompetition for 'Best anti-aircraft missile artillery battery' title held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото"Ən yaxşı zenit-raket artilleriya batareyası" adı uğrunda yarış keçirilib

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