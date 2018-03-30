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    Прошло мероприятие по случаю второй годовщины апрельских боев

    Минутой молчания почтили память шехидов
    © Mod.gov.az

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По случаю очередной годовщины апрельских боев 2016 года министерство обороны и Исполнительная власть Насиминского района провели в Киноцентре "Низами" военно-патриотическое мероприятие под названием "Путь, идущий к победе".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    Здесь присутствовали курсанты Высшей военной школы имени Гейдара Алиева и Военного лицея имени Дж.Нахчыванского, учащиеся старших классов районных школ, члены Насиминского районного отдела Общественного объединения инвалидов Карабахской войны, ветеранов и семей шехидов, депутаты и представители общественности.

    После исполнения военным оркестром Учебного и образовательного центра Вооруженных сил государственного гимна, минутой молчания почтили память шехидов, продемонстрировали видеоролик, отражающий силу и могущество нашей армии. 

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