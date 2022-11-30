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Прошло мероприятие по случаю 160-летия со дня создания воинской части ВМС

Прошло мероприятие по случаю 160-летия со дня создания воинской части ВМС 30 ноября состоялось мероприятие, посвященное 160-летию со дня создания Н-ской воинской части Военно-морских сил.
Армия
30 ноября 2022 г. 18:50
Прошло мероприятие по случаю 160-летия со дня создания воинской части ВМС

30 ноября состоялось мероприятие, посвященное 160-летию со дня создания Н-ской воинской части Военно-морских сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бекиров выступил с обширным докладом, поведал о создании воинской части, ее деятельности, неоценимом вкладе и поздравил личный состав.

Выступившие особо подчеркнули, что политика общенационального лидера Гейдара Алиева в области армейского строительства ныне успешно продолжается президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В заключение была награждена группа отличившихся на службе военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissənin yaradılmasının 160 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

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