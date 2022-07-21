Прошла встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече гостям была предоставлена подробная информация о работе, проводимой в Азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества.
Была отмечена эффективность встреч, состоявшихся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами.
Итальянская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в обсуждении перспектив дальнейшего развития и изучения существующих передовых практик.
В заключение было сделано фото на память.