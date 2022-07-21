О нас

Прошла встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии

Прошла встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии.
Армия
21 июля 2022 г. 15:29
Прошла встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о работе, проводимой в Азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества.

Была отмечена эффективность встреч, состоявшихся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами.

Итальянская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в обсуждении перспектив дальнейшего развития и изучения существующих передовых практик.

В заключение было сделано фото на память.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMilitary experts of Azerbaijan, Italy meet in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliya hərbi ekspertlərinin görüşü keçirilib

Самое читаемое

Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Психолог о последствиях посттравматического синдрома у ветеранов
Психолог о последствиях посттравматического синдрома у ветеранов
14 июля 2022 г. 17:39
Около 20 банков Китая не видят рисков из-за пропажи вкладов на $6 млрд
Около 20 банков Китая не видят рисков из-за пропажи вкладов на $6 млрд
15 июля 2022 г. 06:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi