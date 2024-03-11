Прошла церемония выпуска "Начального курса коммандос"

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония выпуска очередного "Начального курса коммандос".
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.
В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Участникам курса переданы поздравления руководства министерства обороны и выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.
После вручения военнослужащим сертификатов состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной.