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Прошла церемония выпуска "Начального курса коммандос"

Прошла церемония выпуска "Начального курса коммандос"
Армия
11 марта 2024 г. 18:49
Прошла церемония выпуска Начального курса коммандос

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония выпуска очередного "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.

В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам курса переданы поздравления руководства министерства обороны и выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.

После вручения военнослужащим сертификатов состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNövbəti "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

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