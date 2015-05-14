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    ​Прошел этап боевой стрельбы азербайджано-турецких тактических учений - ВИДЕО

    Учения продолжаются

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве прошел очередной - второй этап боевой стрельбы начавшихся 12 мая азербайджано-турецких тактических учений.

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны.

    В информации отмечается, что на учениях были проверены уровень боевой готовности всех видов войск, координация и оперативность выполнения заданий, соблюдение инструкций при боевых операциях, рациональное использование боевой техники, деятельность личного состава и пр.

    Согласно сценарию учений, участвующие здесь силы успешно выполнили поставленные задачи.

    Мотострелковые и танковые подразделения с точностью выполнили задание и уничтожили все цели.

    Учения продолжаются. 

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