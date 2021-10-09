О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прошел этап совместных азербайджано-турецких учений с боевой стрельбой

Прошел этап совместных азербайджано-турецких учений с боевой стрельбой В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год и договору о военном сотрудничестве, подписанным между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване прошли совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2
Армия
9 октября 2021 г. 17:07
Прошел этап совместных азербайджано-турецких учений с боевой стрельбой

В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год и согласно договору о военном сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване прошли совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021” с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск обеих стран.

Как сообщает Report, перед учениями с боевой стрельбой командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Кярям Мустафаев, командующий 3-й армией Турецкой Республики, генерал-полковник Явуз Тюркгянджи и командиры различных видов войск осмотрели принятые на вооружение военно-технические средства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Joint phase of Azerbaijani-Turkish drills with live firing held in exclave
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə təliminin döyüş atışlı mərhələsi keçirilib

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми человек
9 октября 2021 г. 13:50
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi