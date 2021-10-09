Прошел этап совместных азербайджано-турецких учений с боевой стрельбой

В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год и договору о военном сотрудничестве, подписанным между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване прошли совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2

В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год и согласно договору о военном сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване прошли совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021” с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск обеих стран.

Как сообщает Report, перед учениями с боевой стрельбой командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Кярям Мустафаев, командующий 3-й армией Турецкой Республики, генерал-полковник Явуз Тюркгянджи и командиры различных видов войск осмотрели принятые на вооружение военно-технические средства.