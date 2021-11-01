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Прокурор: Продолжается расследование совершенных Арменией зверств во II Карабахской войне

Прокурор: Продолжается расследование совершенных Арменией зверств во II Карабахской войне Во Второй Карабахской войне среди солдат и офицеров Азербайджанской армии не было дезертиров, что говорит о высоком духе нации.
Армия
1 ноября 2021 г. 13:02
Прокурор: Продолжается расследование совершенных Арменией зверств во II Карабахской войне
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Расследование части уголовных дел, возбужденных в связи со зверствами, совершенными Арменией во время Второй Карабахской войны, ведется в Военной прокуратуре.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

"Некоторые уголовные дела расследуются в Генеральной прокуратуре, другие - в Службе государственной безопасности. Объем этой работы очень большой. Уголовные дела возбуждены по разным направлениям", - сказал он.

Военный прокурор также отметил, что во Второй Карабахской войне среди солдат и офицеров Азербайджанской армии не было дезертиров, что говорит о высоком духе нации.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror: “Vətən müharibəsində bəzi hərbçilərin səriştəsizliyinə görə cinayət işləri başlanılıb”

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