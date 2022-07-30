О нас

Пройдет проверка боеготовности войск в Азербайджане

Пройдет проверка боеготовности войск в Азербайджане В войсках Азербайджанской армии предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки.
Армия
30 июля 2022 г. 12:40
Пройдет проверка боеготовности войск в Азербайджане

В войсках Азербайджанской армии предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На служебном совещании, прошедшем в Центральном командном пункте, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Служебное совещание состоялось с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. В работе совещания посредством видеосвязи участвовали командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda yoxlamalar keçiriləcək

Экслюзивные новости

Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi