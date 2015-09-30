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    ​Произведены испытательные выстрелы зенитно-ракетного комплекса минобороны Азербайджана

    Войска противовоздушной обороны успешно выполнили данное задание

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ При непосредственном руководстве министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова были произведены боевые испытательные выстрелы из зенитно-ракетных комплексов "Buk-MB", входящих в вооружение войск противовоздушной обороны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    При испытаниях также присутствовал первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

    Специалисты проинформировали присутствующих о составе, назначении, тактических и технических особенностях зенитно-ракетного комплекса, были выполнены практические выстрелы, уничтожены условные вражеские цели и пр.

    Данные министром обороны задания были успешно выполнены войсками противовоздушной обороны и получили высокую оценку.  

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