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Похоронены шехид Азербайджанской армии и его отец

Похоронены шехид Азербайджанской армии и его отец Проходят похороны шехида Азербайджанской армии Вадима Годжаева 1997 г.р., погибшего в результате провокации вооруженных сил Армении, и его отца Алика Годжаева, скончавшегося от инфаркта.
Армия
14 сентября 2022 г. 10:47
Похоронены шехид Азербайджанской армии и его отец

Похоронены военнослужащий Азербайджанской армии Вадим Годжаев 1997 г.р. и его отец Алик Годжаев.

Как сообщает Report, отец и сын были похоронены на кладбище села Сюндю Гобустанского района.

В похоронах приняли участие представители общественности, местные жители.

10:15

Проходят похороны шехида Азербайджанской армии Вадима Годжаева 1997 г.р., погибшего в результате провокации вооруженных сил Армении, и его отца Алика Годжаева, скончавшегося от инфаркта.

Как сообщает Report, тела отца и сына доставлены на кладбище села Сюндю Гобустанского района для захоронения.

В церемонии принимают участие представители общественности, местные жители.

Отец погибшего накануне азербайджанского военнослужащего Вадима Годжаева Алик Годжаев скончался от сердечного приступа. Мужчина отправился в Гянджу для того, чтобы получить тело сына, но перенес инфаркт и скончался в госпитале.

Напомним, что в ночь на 13 сентября вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию на азербайджано-армянской границе в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачынского районов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun şəhidi və atası dəfn edilib - YENİLƏNİB

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