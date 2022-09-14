Похоронены шехид Азербайджанской армии и его отец

Проходят похороны шехида Азербайджанской армии Вадима Годжаева 1997 г.р., погибшего в результате провокации вооруженных сил Армении, и его отца Алика Годжаева, скончавшегося от инфаркта.

Похоронены военнослужащий Азербайджанской армии Вадим Годжаев 1997 г.р. и его отец Алик Годжаев.



Как сообщает Report, отец и сын были похоронены на кладбище села Сюндю Гобустанского района.



В похоронах приняли участие представители общественности, местные жители.

10:15

Проходят похороны шехида Азербайджанской армии Вадима Годжаева 1997 г.р., погибшего в результате провокации вооруженных сил Армении, и его отца Алика Годжаева, скончавшегося от инфаркта.

Как сообщает Report, тела отца и сына доставлены на кладбище села Сюндю Гобустанского района для захоронения.

В церемонии принимают участие представители общественности, местные жители.

Отец погибшего накануне азербайджанского военнослужащего Вадима Годжаева Алик Годжаев скончался от сердечного приступа. Мужчина отправился в Гянджу для того, чтобы получить тело сына, но перенес инфаркт и скончался в госпитале.

Напомним, что в ночь на 13 сентября вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию на азербайджано-армянской границе в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачынского районов.