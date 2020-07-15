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Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле

Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле На похоронах присутствует большое количество людей, собравшихся, чтобы  проводить офицеров в последний путь
Армия
15 июля 2020 г. 10:10
Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле

Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев похоронены во второй Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, на похоронах присутствует большое количество людей, собравшихся, чтобы  проводить офицеров в последний путь.

С участием военного оркестра прозвучал Государственный гимн, дан залп в воздух. 

Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев героически погибли в ходе боевых действий на передней линии обороны в направлении Товузского района.

*** 09:29

Проходят похороны шехида Азербайджанской армии генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщает Report, тело генерал-майора доставлено на вторую Аллею почетного захоронения.

В Аллее с участием оркестра прозвучал Государственный гимн, дан залп в воздух.

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Версия на азербайджанском языке General-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev dəfn olunub

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