Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле

Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев похоронены во второй Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Report, на похоронах присутствует большое количество людей, собравшихся, чтобы проводить офицеров в последний путь.
С участием военного оркестра прозвучал Государственный гимн, дан залп в воздух.
Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев героически погибли в ходе боевых действий на передней линии обороны в направлении Товузского района.
*** 09:29
Проходят похороны шехида Азербайджанской армии генерал-майора Полада Гашимова.
Как сообщает Report, тело генерал-майора доставлено на вторую Аллею почетного захоронения.
В Аллее с участием оркестра прозвучал Государственный гимн, дан залп в воздух.