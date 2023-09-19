СГБ, МВД, ГПС и Генпрокуратура провели совместный брифинг по поводу теракта в Ходжавенде

Служба государственной безопасности (СГБ), Министерство внутренних дел (МВД), Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура Азербайджана провели совместный брифинг в связи с террористическим актом, совершенным в Ходжавендском районе д

Служба государственной безопасности (СГБ), Министерство внутренних дел (МВД), Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура Азербайджана провели совместный брифинг в связи с террористическим актом, совершенным в Ходжавендском районе диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, в брифинге принимали участие глава пресс-службы СГБ Тамерлан Рагимов, глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, глава пресс-службы ГПС Автандил Аббасов, старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

На брифинге была представлена информация о террористическом акте, совершенном армянскими диверсантами с использованием противотанковой мины в Ходжавендском районе.

17:34

Служба государственной безопасности (СГБ), Министерство внутренних дел (МВД), Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура Азербайджана проводят совместный брифинг в связи с террористическим актом, совершенным в Ходжавендском районе диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, в брифинге принимают участие глава пресс-службы СГБ Тамерлан Рагимов, глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, глава пресс-службы ГПС Автандил Аббасов, старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

На брифинге представлена информация о террористическом акте, совершенном армянскими диверсантами с использованием противотанковой мины в Ходжавендском районе.