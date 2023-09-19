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СГБ, МВД, ГПС и Генпрокуратура провели совместный брифинг по поводу теракта в Ходжавенде

СГБ, МВД, ГПС и Генпрокуратура провели совместный брифинг по поводу теракта в Ходжавенде Служба государственной безопасности (СГБ), Министерство внутренних дел (МВД), Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура Азербайджана провели совместный брифинг в связи с террористическим актом, совершенным в Ходжавендском районе д
Армия
19 сентября 2023 г. 18:05
СГБ, МВД, ГПС и Генпрокуратура провели совместный брифинг по поводу теракта в Ходжавенде

Служба государственной безопасности (СГБ), Министерство внутренних дел (МВД), Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура Азербайджана провели совместный брифинг в связи с террористическим актом, совершенным в Ходжавендском районе диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, в брифинге принимали участие глава пресс-службы СГБ Тамерлан Рагимов, глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, глава пресс-службы ГПС Автандил Аббасов, старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

На брифинге была представлена информация о террористическом акте, совершенном армянскими диверсантами с использованием противотанковой мины в Ходжавендском районе.

17:34

Служба государственной безопасности (СГБ), Министерство внутренних дел (МВД), Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура Азербайджана проводят совместный брифинг в связи с террористическим актом, совершенным в Ходжавендском районе диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, в брифинге принимают участие глава пресс-службы СГБ Тамерлан Рагимов, глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, глава пресс-службы ГПС Автандил Аббасов, старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

На брифинге представлена информация о террористическом акте, совершенном армянскими диверсантами с использованием противотанковой мины в Ходжавендском районе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani gov't agencies hold joint briefing on terrorist attack in Khojavand
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin Xocavənddə törətdiyi terror aktı və Azərbaycan Ordusunun antiterror tədbirləri ilə bağlı birgə brifinq keçirilib - YENİLƏNİB

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