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Проходит церемония прощания с военнослужащим, погибшим при подрыве на мине в Кяльбаджаре 

Проходит церемония прощания с военнослужащим, погибшим при подрыве на мине в Кяльбаджаре  Тело погибшего в результате взрыва мины, заложенной армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района, прапорщика Зохраба Гумбатова было передано его семье.
Армия
15 декабря 2022 г. 13:26
Проходит церемония прощания с военнослужащим, погибшим при подрыве на мине в Кяльбаджаре 

Тело погибшего в результате взрыва мины, заложенной армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района, прапорщика Зохраба Гумбатова было передано его семье.

По данным западного бюро Report, тело покойного было доставлено в село Ашагы Гушчу Товузского района, где проживает его семья.

В настоящее время проводится церемония прощания с шехидом. Помимо родственников, в церемонии принимают участие его боевые товарищи, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов и жители района.

После церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище села Ашагы Гушчу.

14 декабря в районе села Чыраг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. В результате происшествия погиб прапорщик Гумбатов Зохраб Мамед оглу (1984 г. р.). У него осталось 3 детей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan hərbçi ilə vida mərasimi keçirilir

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