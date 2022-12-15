Проходит церемония прощания с военнослужащим, погибшим при подрыве на мине в Кяльбаджаре

Тело погибшего в результате взрыва мины, заложенной армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района, прапорщика Зохраба Гумбатова было передано его семье.

Тело погибшего в результате взрыва мины, заложенной армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района, прапорщика Зохраба Гумбатова было передано его семье.

По данным западного бюро Report, тело покойного было доставлено в село Ашагы Гушчу Товузского района, где проживает его семья.

В настоящее время проводится церемония прощания с шехидом. Помимо родственников, в церемонии принимают участие его боевые товарищи, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов и жители района.

После церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище села Ашагы Гушчу.

14 декабря в районе села Чыраг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. В результате происшествия погиб прапорщик Гумбатов Зохраб Мамед оглу (1984 г. р.). У него осталось 3 детей.