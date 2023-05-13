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Проходит церемония прощания с шехидом Мухаммедом Гараевым

Проходит церемония прощания с шехидом Мухаммедом Гараевым Останки военнослужащего азербайджанской армии Мухаммеда Гараева, ставшего шехидом в результате провокации вооруженных сил Армении, доставлены в Габалинский район.
Армия
13 мая 2023 г. 14:36
Проходит церемония прощания с шехидом Мухаммедом Гараевым

Останки военнослужащего азербайджанской армии Мухаммеда Гараева, ставшего шехидом в результате провокации вооруженных сил Армении, доставлены в Габалинский район.

Как сообщает северо-западное бюро Report, останки шехида переданы его семье.

В доме шехида проходит церемония прощания, в которой помимо членов семьи и близких шехида, принимают участие руководители и представители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, управлений и организаций, жители Габалинского района.

После церемонии шехид будет похоронен в Габале.

М.Гараев (2001 г.р.) был единственным сыном в семье. Он стал шехидом за 49 дней до окончания срока службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə şəhid Məhəmməd Qarayevlə vida mərasimi keçirilir

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