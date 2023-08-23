Пропавший без вести 31 год назад в Дашалты Гюльверди Гусейновым похоронен

Похоронен Гусейнов Гюльверди Агагусейн оглу, пропавший без вести во время Первой Карабахской войны, останки которого найдены 31 год спустя.
Как сообщает Report, Г.Гусейнов был похоронен под звуки залпового огня и государственного гимна.
Гюльверди Гусейнов пропал без вести во время Первой Карабахской войны. На тот момент ему был 41 год. В январе 1992 года семья Гюльверди Гусейнова была проинформирована о том, что он стал шехидом. Однако в то время в этом районе шли бои, и забрать тело шехида не удалось.
Отметим, что внук Гюльверди Гусейнова, Гасымов Гюльверди Абил оглу, также стал шехидом в ходе Отечественной войны. Посмертно награжден медалями ”За освобождение Физули“, ”За освобождение Джебраила", "Отважный воин" и "За Родину".
В поселке Гобу Абшеронского района проходит церемония прощания с Гусейновым Гюльверди Ага-Гусейн оглу, пропавшим без вести в Дашалты во время Первой Карабахской войны, останки которого были найдены 31 год спустя.
Как сообщает Report, на похоронах присутствуют родственники погибшего, жители поселка, представители исполнительной власти и общественности.
Останки шехида будут захоронены на кладбище поселка Гобу.